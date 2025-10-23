Stasera la Conference: diciotto partite, il Crystal Palace sfida l'Aek Larnaca
Stasera va in scena la seconda giornata di Conference League, che vedrà la Fiorentina impegnata con il Rapid Vienna alle ore 18:45, in contemporanea scenderà nel rettangolo di gioco una delle favorite alla vittoria finale, lo Strasburgo di Liam Rosenior, una squadra con un progetto interessante, che, infortuni a parte, schiera in campo solo giocatori nati dopo il 2002. I francesi, reduci dal pareggio esterno contro i fenomeni del PSG, stasera sfideranno lo Jagiellonia Bialystok. L'altra grande favorita alla conquista della coppa, il Crystal Palace, andrà in campo, poche ore più tardi, con l'AEK Larnaca, che, nella prima giornata ha rifilato un sonoro 4-0 agli olandesi dell'AZ Alkmaar. I londinesi dopo una partenza ottima in campionato, sta vivendo un momento complicato, infatti la vittoria manca addirittura dal 2 ottobre, proprio in Conference contro la Dinamo Kiev.
Ecco tutte le partite di stasera:
AEK Atene (Grecia) - Aberdeen (Irlanda) ore 18:45
Breidablik Kopavogur (Islanda) - Kuopion Palloseura (Finalandia) ore 18:45
KF DRITA (Slovacchia) - Omonia Nicosia (Cipro) ore 18:45
Hacken (Svezia) - Rayo Vallecano (Spagna) ore 18:45
Rijeka (Croazia) - Sparta Praga (Rep. Ceca) ore 18:45
Shaktar (Ucraina) - Legia Varsavia (Polonia) ore 18:45
FC Shkendija (Macedonia) - Shelbourne (Irlanda) ore 18:45
Rapid Vienna (Austria) - Fiorentina (Italia) ore 18:45
Strasburgo (Francia) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) ore 18:45
AZ Alkmaar (Olanda) - Slovan Bratislava (Slovacchia) ore 18:45
Hamrun Spartans (Malta) - Losanna (Svizzera) ore 21:00
Crystal Palace (Inghilterra) - AEK Larnaca (Cipro) ore 21:00
Lincoln Red Imps (Gibilterra) - Lech Poznan (Polonia) ore 21:00
Mainz (Germania) - HSK Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) ore 21:00
Samsunspor (Turchia) - Dinamo Kiev (Ucraina) ore 21:00
Shamrock Rovers (Irlanda) - NK Celje (Slovenia) ore 21:00
Sigma Olomouc (Rep. Ceca) - RKS Rakow (Polonia) ore 21:00
Uni Craiova (Romania) - Artsakh FC (Armenia) ore 21:00
