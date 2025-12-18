Losanna-Fiorentina 1-0, nuovo cambio: esce Kouadio, al suo posto Dodo

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:44Notizie di FV
di Redazione FV

Altro cambio per la Fiorentina. Stavolta esce Kouadio, e al suo posto entra Dodo. I viola provano il tutto per tutto per provare a rimontare la partita che per ora li vede sotto 1-0 contro il Losanna.