Losanna-Fiorentina 1-0, triplo cambio viola: dentro Mandragora, Gud, Kean

Losanna-Fiorentina 1-0, triplo cambio viola: dentro Mandragora, Gud, KeanFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:31Notizie di FV
di Redazione FV

Triplo cambio per la Fiorentina a Losanna. Il tencnico Paolo Vanoli le prova tutte e sceglie di togliere dal campo Richardson, Dzeko e Piccoli per inserire Mandragora, Gudmundsson e Kean. 