Losanna-Fiorentina 0-0, gioco interrotto per lancio fumogeni da settore ospiti

Losanna-Fiorentina 0-0, gioco interrotto per lancio fumogeni da settore ospitiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:05Notizie di FV
di Redazione FV

È iniziata da poco Losanna-Fiorentina, ma il gioco è già fermo. Al 3' l'arbitro ha deciso di sospendere la gara per qualche istante a cusa del lancio di qualche fumogeno dal settore ospiti dello Stadio della Tuilière. Sfida ripresa poco dopo. 