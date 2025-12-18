Losanna-Fiorentina 0-0, gioco interrotto per lancio fumogeni da settore ospiti
FirenzeViola.it
È iniziata da poco Losanna-Fiorentina, ma il gioco è già fermo. Al 3' l'arbitro ha deciso di sospendere la gara per qualche istante a cusa del lancio di qualche fumogeno dal settore ospiti dello Stadio della Tuilière. Sfida ripresa poco dopo.
