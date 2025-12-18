Losanna-Fiorentina 0-0, primo cambio per Vanoli: fuori Kouame, dentro Fortini

© foto di Federico De Luca 2025
Redazione FV

Paolo Vanoli opta per il primo cambio della partita. Al 54’ l’allenatore della Fiorentina concede spazio a Niccolò Fortini, togliendo dal campo un attaccante e non un difensore: in particolare Christian Kouame.