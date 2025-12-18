Losanna-Fiorentina 1-0, doccia fredda per i viola: Sigua segna il vantaggio

La Fiorentina passa in svantaggio al 59’ contro il Losanna. Sigua apre le marcature della gara di Conference League, scappando sulla sinistra al neo entrato Fortini e sorprendendo Martinelli. Doccia fredda per i viola che adesso sono sotto per 1-0. 