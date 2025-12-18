FirenzeViola Gudmundsson il "sacrificabile" a gennaio secondo i lettori di FirenzeViola

Albert Gudmundsson è il giocatore della Fiorentina che i lettori di FirenzeViola sacrificherebbero a gennaio sul mercato. E' questo infatti il risultato del sondaggio del nostro sito che ha chiesto quale big tra i viola sarebbero disposti a sacrificare sul mercato di gennaio. Il primo è appunto l'islandese che ha raccolto il 31,92% delle preferenze. Lo segue Dodo con il 21,38% e sul podio dei sacrificabili finisce anche Kean con il 15,13%.

Segue Fagioli con il 12,51% mentre solo l'8.34% rinuncerebbe a Comuzzo. Il 3.75 sacrificherebbe De Gea mentre solo l'1.25 Gosens. Il 5.72% dei lettori di FirenzeViola venderebbe invece altri giocatori.