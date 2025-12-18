Losanna-Fiorentina 0-0, gara interrotta di nuovo: la nebbia limita la visibilità

Losanna-Fiorentina 0-0, gara interrotta di nuovo: la nebbia limita la visibilità FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:45Notizie di FV
di Redazione FV

Losanna-Fiorentina viene sospesa di nuovo. Stavolta a causa della nebbia fitta che è calata sullo Stadio della Tuilière. L’arbitro ha optato per una breve pausa in modo da permettere alle luci dell’impianto di migliorare la visibilità sul campo.