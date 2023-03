SOTTIL E UNO SCORE INVIDIABILE CONTRO L'INTER: DOMANI PUÒ ESSERE LA SUA OCCASIONE

FirenzeViola.it

Domani alle ore 18 la Fiorentina tornerà in campo contro l'Inter e cercherà di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti prima della sosta. Vincenzo Italiano dovrà senza dubbio fare i conti con i rientranti, soprattutto con chi, come Nico Gonzalez e Kouame, ha giocato con la propria nazionale più a ridosso della sfida di domani. Come sappiamo il tecnico dei Viola in occasioni come queste ha sempre preferito schierare una formazione composta principalmente da giocatori con i quali ha avuto modo di lavorare durante la settimana.

Ed ecco che, con un Brekalo che sta pian piano trovando la condizione, un Saponara da centellinare in vista dei tanti impegni e un Ikonè in forma ma non sempre continuo, si "scalda" Riccardo Sottil. L'esterno classe '99 è rientrato dopo un lungo stop, ma nelle ultime settimane ha accumulato minuti e sta ritrovando lo smalto di inizio stagione. Non è ancora certo che Italiano lo metta in campo dal primo minuto, ma senz'altro il mister dovrà tenere in considerazione i fattori citati in precedenza e dunque l'ex Torino potrebbe entrare anche a partita in corso.

Inoltre analizzando i precedenti di Sottil contro i nerazzurri questi sono più che positivi. Con le maglie di Cagliari e Fiorentina ha disputato 3 partite contro l'Inter (due in Serie A e una in Coppa Italia) e ha segnato ben due gol. Il primo quando ancora era in prestito, il secondo la scorsa stagione con i Viola. Sfortuna vuole che però, in entrambe le occasioni, siano arrivate due sconfitte per la sua squadra. Scavando ancor pi indietro nel tempo, fino alle giovanili, vediamo che in 5 partite nella Primavera Viola, Sottil ha segnato 3 gol contro i nerazzurri. Uno score invidiabile, a cui manca soltanto un tassello per fare nell'Inter la sua vittima preferita: la vittoria. L'esterno di Torino infatti non ha mai vinto contro l'Inter e la speranza è che ciò possa avvenire domani.