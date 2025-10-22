Sorpresa di Ribery oggi a Peretola: l'ex viola ha salutato Dzeko e i tifosi

Sorpresa di Ribery oggi a Peretola: l'ex viola ha salutato Dzeko e i tifosiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2022
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Una delle news più cliccate di oggi è quella riguardo alla ‘carrambata’ all’aeroporto di Peretola, dove poco prima della partenza della Fiorentina per Vienna ha fatto capolino Franck Ribery. L’ex giocatore viola si è intrattenuto con Edin Dzeko e ha salutato i tifosi presenti.

Clicca qui per l’articolo completo!