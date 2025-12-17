Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Incubo Fiorentina: mal di pancia e petardi al ViolaPark"
La Nazione: "Renzi: "Subito un top manager. Avanti con Rocco, ma ora cambi. E quello stadio ridicolo ci danneggia"
Corriere dello Sport-Stadio: "Una Fiorentina da salvare"
La Gazzetta dello Sport: "Viola, i leader dove sono?"
Tuttosport: "De Rossi chiama Dzeko"
la Repubblica (Firenze): "Gudmundsson e gli altri: il mercato della salvezza"
La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgogliodi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
