Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Incubo Fiorentina: mal di pancia e petardi al ViolaPark"

La Nazione: "Renzi: "Subito un top manager. Avanti con Rocco, ma ora cambi. E quello stadio ridicolo ci danneggia"

Corriere dello Sport-Stadio: "Una Fiorentina da salvare"

La Gazzetta dello Sport: "Viola, i leader dove sono?"

Tuttosport: "De Rossi chiama Dzeko"

la Repubblica (Firenze): "Gudmundsson e gli altri: il mercato della salvezza"