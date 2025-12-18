Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Brivido europeo. Rischio playoff, Fiorentina a Losanna per rialzare la testa".

La Nazione: "Conference stasera la gara di Losanna. Cambi Vanoli Piccoli-Dzeko in attacco".

Corriere dello Sport-Stadio: "Conta solo la viola"; "Dzeko-Piccoli motore caldo".

La Gazzetta dello Sport: "Vanoli si gioca tutto".

Tuttosport: "Fagioli: "Viola unita. Uscirà dalla crisi".

La Repubblica (Firenze): "Viola in Europa notte di turnover".