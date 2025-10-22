Sorpresa all'imbarco della Fiorentina: spunta l'ex viola Ribery

Sorpresa all'imbarco della Fiorentina: spunta l'ex viola Ribery
Oggi alle 16:39Primo Piano
di Redazione FV

Carrambata per la Fiorentina, in partenza per Vienna dall'aeroporto di Peretola nel primo pomeriggio per la sfida di Conference League di domani contro il Rapid. Tra i passeggeri all'aeroporto è spuntato anche l'ex giocatore viola Frank Ribery che si è intrattenuto con Edin Dzeko e che ha salutato i tifosi viola attraverso il profilo Instagram della Fiorentina stessa.