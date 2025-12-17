Renzi risponde a Commisso: il commento sulle sue parole

Su FirenzeViola.it ecco un commento sulle recenti dichiarazioni di Matteo Renzi nell'intervista di questa mattina a La Nazione. Lo stesso quotidiano dove pochi giorni fa lo stesso attuale presidente della Fiorentina aveva smentito le voci sulla messa in vendita della società.

Renzi, oltre a rispondere da tifoso su temi come il "top manager", ha anche sottolineato da persona informata sui fatti evidentemente, di come la Fiorentina abbia un grande appeal internazionale e nazionale nonostante il rendimento attuale faccia pensare a tutt'altro. Dagli Stati Uniti al mondo arabo, Firenze e la sua squadra sono sempre nei pensieri di tanti potenziali investitori, allontanando la frase che qualche tifoso ripeteva anche ai tempi dei Della Valle, ovvero "chi ci compra?".

