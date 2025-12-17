Conference, ecco le probabilità di passaggio all'ottavo della Fiorentina

vedi letture

A 90' dal termine del maxi-girone a trentasei squadre, occorre fare anche un po' di calcoli. La qualificazione della Fiorentina alla fase a eliminazione diretta della Conference League non è ancora matematica, ma di fatto è praticamente certa.

Passaggio ai sedicesimi se...

Con 9 punti, l’11° posto in classifica e una differenza reti di +4, i viola sono in una posizione di grande sicurezza a 90 minuti dal termine della fase a girone unico. Ergo, qualificazione tra le prime 24: quasi sicura. Nel peggior scenario possibile, la Fiorentina potrebbe chiudere al massimo 25ª, ma solo attraverso una combinazione di risultati estremamente improbabile: vittorie contemporanee e larghe di più squadre inseguitrici (Drita, KuPS, Zrinjski), unite a una sconfitta pesante dei viola (più di due gol di scarto) e a una serie di incastri sfavorevoli nei criteri di spareggio. Anche in questo caso limite, però, lo scontro diretto AZ Alkmaar–Jagellonia garantirebbe quasi sicuramente ai viola di restare davanti ad almeno una concorrente, rendendo l’eliminazione di fatto quasi impossibile. L'algoritmo collegato a Chat Gpt stima la probabilità di arrivare tra le prime 24 della squadra di Vanoli al 98–99%

Passaggio diretto agli ottavi se...

Discorso diverso per l’ingresso tra le prime otto, che consentirebbe alla Fiorentina di saltare gli spareggi di febbraio e tornare in campo direttamente a marzo. In questo caso serve una vittoria a Losanna e un incastro favorevole di risultati, ma lo scontro diretto Mainz–Samsunspor apre spiragli concreti. Con un successo e una differenza reti migliore di +2 rispetto a quelli eventuali di Crystal Palace e AEK Larnaca, i viola sarebbero certi del pass per gli ottavi diretti. Non è lo scenario più probabile, ma resta assolutamente alla portata. Probabilità che accada, secondo Chat Gpt, del 30-35%.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO