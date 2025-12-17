Primavera, Cremonese-Fiorentina, al 45' viola in 10 e sotto di un gol

Primavera, Cremonese-Fiorentina, al 45' viola in 10 e sotto di un golFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:55Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina Under 20 è impegnata a Cremona per la 16esima giornata del campionato Primavera. Al 45' è sotto di un gol e in inferiorità numerica. La Cremonese è passata in vantaggio già al 20' con gol di Bassi e nel recupero viene espulso Gabriele Bertolini.