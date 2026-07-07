Sondaggio FV: vi piacciono le nuove maglie della Fiorentina?

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La Fiorentina ha ufficialmente presentato le nuove maglie che accompagneranno la squadra nel corso della stagione 2026-27. Un lancio molto atteso dai tifosi viola, che nelle ultime settimane avevano già avuto modo di intravedere alcune anticipazioni sui social e sul web delle nuove divise targate Joma, il brand spagnolo che sostituisce Robe di Kappa e torna a vestire la Fiorentina. Nella suggestiva location dell'Hotel St.Regis in centro a Firenze, Fiorentina e Joma hanno organizzato un'esposizione con le maglie da casa e da trasferta.

La prima maglia si presenta nel segno della tradizione. Dominata dal classico colore viola, simbolo dell'identità gigliata, la divisa home punta su uno stile elegante e pulito, con pochi dettagli a spezzare l'uniformità cromatica. Per quanto riguarda la maglia da trasferta, invece, il club ha optato per il bianco come colore predominante. Queste le prime anticipazioni (qua sotto le foto). Col sondaggio di FirenzeViola.it vi facciamo una domanda banale ma che ci serve per capire l'umore della piazza nei confronti di una maglia di per sé già speciale ma ancor più ricca di significato visto che si tratta di quella del centenario. E quindi, vi piace o no la nuova maglia della Fiorentina?

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