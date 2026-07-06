Nuove maglie Fiorentina: cosa ne pensano i tifosi? Il contributo dal St.Regis

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La Fiorentina ha lanciato assieme a Joma le nuove divise per la stagione 2026/27. Si apre ufficialmente il capitolo firmato dal nuovo sponsor tecnico del club viola, che raccoglie il testimone dopo Robe di Kappa e inaugura un percorso destinato ad accompagnare la squadra fino al centenario. Il concept scelto per il debutto è "Anche l'arte si indossa", un messaggio che racconta il forte legame tra la Fiorentina e la città di Firenze. Le nuove maglie, infatti, si ispirano ai monumenti simbolo del capoluogo toscano, con dettagli grafici pensati per celebrare il patrimonio artistico e culturale fiorentino.

La prima maglia mantiene naturalmente il tradizionale viola, mentre la seconda sarà bianca, nel rispetto della storia del club. Grande curiosità, invece, per la terza divisa, che dovrebbe presentare un design completamente inedito. All'interno della collezione troverà spazio anche una speciale maglia dedicata al centenario della Fiorentina, destinata a diventare uno dei pezzi più attesi dai tifosi. Dall'hotel St. Regis in cui da stamani sono state svelate le nuove maglie, Radio Firenzeviola ha intervistato i tifosi che, curiosi, si sono affacciati per vedere in anteprima le divise. Nel video i pareri entusiastici dei presenti: