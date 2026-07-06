Koleosho, è lotta serrata Paris-Fiorentina: decisiva la volontà del giocatore

vedi letture

Come finirà la trattativa per Luca Koleosho? Ce lo siamo domandati oggi su Firenzeviola.it in un pezzo molto letto che ha dettagliato il possibile colpo della Fiorentina ma anche la concorrenza del Paris FC: sull'italoamericano infatti c'è anche la concorrenza della seconda squadra di Parigi, società che lo ha avuto in prestito nell'ultimo semestre. I parigini hanno presentato un'offerta simile a quella della Fiorentina ma il calciatore in questo momento sembrerebbe preferire l'approdo in Italia. Dopo gli arrivi di Viery e Dragusin (quest'ultimo ancora non ufficiale) il terzo colpo della Fiorentina sembra sempre più vicino.