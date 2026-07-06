Notte bianca Viola, mercoledì diretta speciale da vivere su Radio FV

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Una serata speciale per celebrare il centenario della Fiorentina, rivivendo fasti e trionfi di un tempo, ma anche per immaginare la prossima stagione attraverso le prime mosse di mercato del club viola. Mercoledì 8 luglio presso il centro commerciale San Donato andrà in scena una Notte Bianca interamente dedicata alla Fiorentina, una serata nella quale grazie al Museo Viola verranno esposte le maglie con cui abbiamo vinto scudetti e coppe, oltre alle gigantografie delle coreografie più belle della curva Fiesole e un campetto per giocare due contro due a partire dalle 17:30.

Dalle 19:30 un talk show con ex viola, giornalisti e opinionisti in diretta con Radio Firenze Viola e sul canale 92 del digitale terrestre, mentre dalle 22:00 lo spettacolo musicale dedicato ai 100 anni della Fiorentina.