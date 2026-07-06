Dragusin-viola: una volontà che ha ha spianato la strada alla Fiorentina

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello relativo alla trattativa per Radu Dragusin conclusa con il Tottenham nella giornata di ieri: i contatti con il difensore rumeno e in particolare con l'entourage vanno avanti da settimane, anzi potremmo dire che non si sono mai fermati perché Paratici è molto legato al calciatore che portò alla Juventus appena sedicenne per una cifra attorno ai 200 mila euro, per poi ricomprarlo al Tottenham dal Genoa per 30 milioni. Insomma, la stima del dirigente per il calciatore non si è mai affievolita e vista l'occasione estiva, non ci ha pensato due volte mettendosi d'accordo con il club londinese che vedeva in ogni caso Dragusin fuori dai progetti di De Zerbi. 1 milione e mezzo per il prestito, 17 e mezzo di riscatto al raggiungimento di 22 presenze in campionato: tanto è servito per portare il classe 2002 alla corte di Fabio Grosso. Decisiva è stata la volontà del calciatore che proprio a fronte del grande rapporto con l'ex dirigente della Juventus, ha spinto per l'addio al Tottenham accettando l'offerta della Fiorentina e dichiarandosi pronto a firmare un quinquennale a cifre attorno a quelle che prende a Londra (poco sotto ai 3 milioni di euro).