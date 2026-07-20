La Spagna è campione del mondo! Battuta per 1-0 l'Argentina

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La Spagna è campione del mondo! Le ‘furie rosse’ hanno battuto per 1-0 l’Argentina nella finale del torneo. Trionfo meritato, meritatissimo, quello della Roja di Luis de la Fuente, che ha letteralmente dominato l'incontro con l'Albiceleste dal minuto 1 al minuto 120. Già, perché sono serviti i tempi supplementari per assegnare la tanto ambita coppa, col gol decisivo di Ferran Torres arrivato solamente al 106'. Niente da fare per Lionel Messi, che ha salutato la Nazionale con la sconfitta in finale ma pure con la consapevolezza di aver fatto un altro cammino strepitoso insieme ai suoi compagni di squadra.