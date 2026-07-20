Da non escludere nuovo prestito di Solomon. E occhio a Noa Lang
Questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio dedica ampio spazio al tema degli esterni offensivi e scrive che la priorità della Fiorentina resta Johan Bakayoko. L’operazione per il calciatore belga - si legge - rimane però complicata, visto che il Lipsia chiede circa 20 milioni di euro e non sembra disposto ad aprire a formule vantaggiose come il prestito con diritto di riscatto.
Tutte le altre opzioni
Dunque la Viola continua a valutare le alternative, ad esempio resta viva la pista Koleosho seppure la trattativa col Burnley abbia subito un rallentamento. Sempre aperto anche il canale col Sassuolo che comprende sia Volpato che Thorstvedt. Restano infine altre opzioni: Solomon potrebbe tornare d’attualità se il Tottenham accettasse un nuovo prestito, così come resta viva la suggestione Noa Lang del Napoli.
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