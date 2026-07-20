Per Bakayoko ipotesi prestito con obbligo condizionato all'Europa

vedi letture

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sul nome di Johan Bakayoko come esterno offensivo in orbita Fiorentina. Intermediari sono al lavoro per il giocatore belga. Operazione complessa con il Lipsia - si legge - La Fiorentina punta a un prestito con obbligo condizionato, con la condizione che potrebbe essere l’approdo della squadra di Fabio Grosso in Europa durante la prossima stagione.

Le ultime cessioni

Non solo, il quotidiano fa il punto sul mercato in uscita e ricorda che Alessandro Bianco va al Modena a titolo definitivo per 1 milione di euro e il 50% sulla futura rivendita. Il difensore Mirko Elia è passato al Bari, mentre l’attaccante Filippo Distefano firma con l’Empoli.