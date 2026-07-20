Operazione Koleosho in stand-by perché il Burnley vuole più soldi

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La Gazzetta dello Sport si sofferma su Luca Koleosho. La Fiorentina è in attesa di ricevere una risposta dal Burnley per il giocatore classe 2004 opzionato dai dirigenti viola per la fascia. Secondo quanto riporta la rosea, la trattativa è in stand-by perché il club inglese vorrebbe più soldi per il cartellino dell’attaccante. Ricordiamo che è stata formulata un'offerta anche dal Paris FC.

Le alternative per la fascia

Ad ogni modo la società viola tiene presenti anche le piste che portano a Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato. Continua, insomma, la caccia alle ali, anche perché per quella zona del campo al momento c’è solo l’islandese Albert Gudmundsson.