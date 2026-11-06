La Fiorentina e Torreira, storia di un amore mai finito: a gennaio sarà la volta buona?

Ci sono storie che, nonostante il passare degli anni, sembrano destinate a non chiudersi mai definitivamente. Quella tra Lucas Torreira e la Fiorentina è sicuramente una di queste. Il centrocampista uruguaiano, oggi al Galatasaray, è tornato al centro delle voci di mercato che riguardano il club viola, riaccendendo il ricordo di un giocatore rimasto nel cuore dei tifosi.

Una storia iniziata bene e finita male

Arrivato a Firenze nell'estate del 2021 in prestito dall'Arsenal, Torreira era diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra allenata da Vincenzo Italiano. Grinta, personalità e capacità di recuperare palloni avevano conquistato il Franchi, creando un legame speciale con la piazza. Un rapporto interrotto nell'estate del 2022, quando la Fiorentina decise di non esercitare il diritto di riscatto (non senza polemiche) e il centrocampista lasciò Firenze per trasferirsi successivamente al Galatasaray tornando solo formalmente all'Arsenal.

Come sta andando la stagione

In Turchia, Torreira ha continuato a dimostrare il proprio valore, diventando una pedina fondamentale del centrocampo giallorosso. Un rendimento che contribuisce a mantenere vivo l'interesse attorno al suo nome. Nell'attuale stagione 2026/27, l'uruguaiano ha collezionato 13 presenze complessive con il Galatasaray, realizzando un gol e servendo due assist, per un totale di 1.065 minuti giocati. Nel dettaglio, sono 9 le apparizioni nel campionato turco, con una rete e due passaggi vincenti, alle quali si aggiungono 4 presenze in Champions League. Numeri che confermano la sua centralità nel progetto tecnico del club di Istanbul che già ad agosto si oppose al suo addio: farà lo stesso anche a gennaio?