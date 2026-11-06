Caccia al centrocampista, TMW: "La strada più percorribile è Torreira"

La Fiorentina, durante la sosta, lavorerà per definire la strategia di mercato, con la necessità di rinforzare soprattutto difesa e centrocampo. In quest'ultimo reparto serve un giocatore completo, capace di svolgere entrambe le fasi. Le piste Højbjerg, Ederson e Ferguson sembrano difficili da concretizzare: il primo non pare intenzionato a lasciare Marsiglia, mentre gli altri due sono praticamente irraggiungibili a gennaio.

Occhio al ritorno di fiamma di Torreira

Per questo, secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la strada più percorribile sembra quella che porta a Lucas Torreira. L'uruguaiano, in possesso del passaporto spagnolo, vorrebbe tornare a Firenze. La Fiorentina ci aveva già provato in estate, senza però trovare l'apertura del Galatasaray. Paratici potrebbe quindi tentare un nuovo assalto a gennaio per consegnare a Vanoli il centrocampista necessario a rinforzare la squadra.