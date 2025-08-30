Rifinitura e partenza per Torino: il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:15Notizie di FV
di Redazione FV

Mattinata di rifinitura per la Fiorentina, in campo stamani al Viola Park per l'ultimo allenamento in vista della partita contro il Torino, prevista per le 18:30 di domani. La squadra di Pioli svolgerà a breve l'ultima seduta di allenamento e nel pomeriggio partirà alla volta del capoluogo piemontese, dove domani sfiderà la truppa di Baroni per la seconda giornata di campionato.