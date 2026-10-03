Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Paratici si muove per Tiago Gabriel. Pongracic può partire a gennaio. In settimana il punto su Dodo: occhio al Barça. Torreira spinge per tornare. E l’alternativa a Valdepeñas c’è giàdi Niccolò Santi
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1 Paratici si muove per Tiago Gabriel. Pongracic può partire a gennaio. In settimana il punto su Dodo: occhio al Barça. Torreira spinge per tornare. E l’alternativa a Valdepeñas c’è già
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Copertina
FirenzeViolaDoppio abito per Fagioli: mezz’ala e play. Partita di sacrificio in mezzo alla battaglia. Gare così aiutano a crescere
Vanoli al lavoro al Viola Park: il tecnico per il Corriere dello Sport è a caccia dell'undici titolare
Luca CalamaiMastantuono meritava la 10 viola. Non mi piace il 4-2-3-1. Dopo Antognoni anche Galli diventa dirigente dell’Italia ma un ex nella Fiorentina è proprio impossibile?
Pietro LazzeriniMastantuono potrebbe restare più di una stagione. Jimenez come Kayode, un rimpianto... per gli altri. Dodo, il lavoro non basta per tornare titolare. Emerson Palmieri idea per gennaio
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