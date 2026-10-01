Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, giovedì 1 ottobre 2026.
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Le più lette
2 Luca il superstite, è ancora uno dei senatori della difesa. E in vista del Genoa prenota una maglia da titolare
Copertina
Pietro LazzeriniMastantuono potrebbe restare più di una stagione. Jimenez come Kayode, un rimpianto... per gli altri. Dodo, il lavoro non basta per tornare titolare. Emerson Palmieri idea per gennaio
Angelo GiorgettiI primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualità
Mario TeneraniProgetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della fatica
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