Beto, da domani a Firenze: la missione è trovare subito il primo gol in viola

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato l'approfondimento dedicato a Norberto Beto, che tornerà a ore a Firenze dopo gli impegni in Nazionale e ora, con la ripresa del campionato, vaalla ricerca del suo primo sigillo in maglia viola. L’attaccante della Guinea-Bissau, rivitalizzato dalla sosta per le nazionali almeno dal punto di vista della confidenza con il campo e anche in un certo senso in quella con la porta, visto l’assist fornito a Franulino Djù contro la Tanzania, tornerà a disposizione di Vanoli nella giornata di domani e, dopo una prima parte di lavoro individuale, per perfezionare la forma atletica, tornerà a lavorare nei giorni successivi con la squadra in vista della trasferta di Genova di sabato prossimo.