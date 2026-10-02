Beto, da domani a Firenze: la missione è trovare subito il primo gol in viola
Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato l'approfondimento dedicato a Norberto Beto, che tornerà a ore a Firenze dopo gli impegni in Nazionale e ora, con la ripresa del campionato, vaalla ricerca del suo primo sigillo in maglia viola. L’attaccante della Guinea-Bissau, rivitalizzato dalla sosta per le nazionali almeno dal punto di vista della confidenza con il campo e anche in un certo senso in quella con la porta, visto l’assist fornito a Franulino Djù contro la Tanzania, tornerà a disposizione di Vanoli nella giornata di domani e, dopo una prima parte di lavoro individuale, per perfezionare la forma atletica, tornerà a lavorare nei giorni successivi con la squadra in vista della trasferta di Genova di sabato prossimo.
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