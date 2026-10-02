FirenzeViola Dragusin, notte da dimenticare: espulso dopo 23’, può tornare prima a Firenze

Una serata da dimenticare per Radu Dragusin. Tornato titolare nella Romania dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi dal suo agente, il difensore della Fiorentina ha visto finire dopo appena 23 minuti la propria partita contro la Polonia a Varsavia: un brutto fallo in area gli è costato il cartellino rosso e il calcio di rigore poi trasformato da Lewandowski.

Il centrale salterà dunque per squalifica il prossimo impegno della Romania in Nations League, in programma il 5 ottobre contro la Svezia, e già da domani potrà fare ritorno anticipatamente a Firenze. Se non altro, una buona notizia per Paolo Vanoli, che avrà così la possibilità di ritrovare prima del previsto il suo difensore titolare e preparare con lui la trasferta contro il Genoa.