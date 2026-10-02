Joao Mario: "Stiamo alzando i carichi di lavoro in questa sosta. Vogliamo ripartire forte"

Joao Mario, terzino portoghese della Fiorentina arrivato questa estate dalla Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a RTV38. Questa una parte delle sue dichiarazioni sul momento che sta attraversando il gruppo durante questa sosta: "Le cose stanno andando bene, staff e allenatore hanno approfittato di questa sosta per le nazionali per per sottoporci a carichi di lavoro maggiori e alzare il livello di forma fisica della squadra. Staiamo lavorando duramente con doppie sedute di allenamento, la squadra è in buone condizioni e si sta preparando al meglio per ripartire forte alla ripresa del campionato".