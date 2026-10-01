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Fiorentina, avanti coi carichi di lavoro: il programma di oggi al Viola Park

Fiorentina, avanti coi carichi di lavoro: il programma di oggi al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Nuovo giorno di lavoro per la Fiorentina. Dopo il test di domenica scorsa contro il Signa, Paolo Vanoli aveva concesso due giorni di libertà alla squadra per poi riprendere il serrato ciclo di allenamenti verso il rientro del campionato. Ieri al Viola Park è ripresa l'attività sportiva con una doppia seduta che si ripeterà anche oggi, quando De Gea e compagni continueranno la preparazione al match col Genoa e in generale proseguiranno i carichi di lavoro imposti dal tecnico.