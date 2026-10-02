Per gennaio la Viola valuta Tiago Gabriel. E Pongracic potrebbe partire

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato l'approfondimento di mercato che la nostra redazione ha dedicato oggi al mercato di gennaio della Fiorentina, con i viola che sarebbero sulle tracce di Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce. Il classe 2004 del Lecce, che ha rinnovato il suo contratto lo scorso settembre, piace al direttore sportivo Fabio Paratici, il quale lo ha inserito nella lista dei profili monitorati in vista della finestra invernale. Il difensore portoghese è considerato un elemento interessante per il presente e soprattutto per il futuro, motivo per cui la Fiorentina potrebbe valutare con attenzione la possibilità di affondare il colpo nei prossimi mesi. Prima, però, la società viola dovrà fare spazio in rosa. Il primo indiziato a lasciargli il posto è Marin Pongracic, la cui posizione appare tutt'altro che solida: nelle prossime settimane la dirigenza potrebbe provare a trovare una soluzione con il croato.