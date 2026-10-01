Mastantuono tra la Nazionale e un futuro che può essere ancora viola

Franco Mastantuono nella notte scorsa ha giocato oltre mezzora con la maglia della Nazionale argentina. Per lui nessun gol o assist ma uno spezzone di gara positivo. E nel dopo partita ha parlato anche dell'esperienza alla Fiorentina in cui sta bene e si diverte.

Parole al miele che potrebbero essere decisive se in estate la Fiorentina proverà a trattenere il giocatore: il Real lo ha ceduto solo in prestito secco ma Paratici, come ha spiegato l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini a Radio FirenzeViola, ha un filo diretto con Florentino Perez e dunque una posizione privilegiata qualora il futuro di Mastantuono dovessere essere ancora lontano da Madrid.