Mastantuono tra la Nazionale e un futuro che può essere ancora viola
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Franco Mastantuono nella notte scorsa ha giocato oltre mezzora con la maglia della Nazionale argentina. Per lui nessun gol o assist ma uno spezzone di gara positivo. E nel dopo partita ha parlato anche dell'esperienza alla Fiorentina in cui sta bene e si diverte.
Parole al miele che potrebbero essere decisive se in estate la Fiorentina proverà a trattenere il giocatore: il Real lo ha ceduto solo in prestito secco ma Paratici, come ha spiegato l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini a Radio FirenzeViola, ha un filo diretto con Florentino Perez e dunque una posizione privilegiata qualora il futuro di Mastantuono dovessere essere ancora lontano da Madrid.
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