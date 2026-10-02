Il programma della Fiorentina: oggi allenamento mattutino al Viola Park

La Fiorentina continua il lavoro al Viola Park in vista della ripresa del campionato. Oggi la squadra proseguirà la preparazione al centro sportivo di Bagno a Ripoi, con il tecnico viola ha programmato una seduta mattutina dopo giorni di doppi allenamenti per mantenere alta l'intensità.

Saranno giornate importanti anche per valutare le condizioni dei giocatori e lavorare sugli aspetti tattici in vista della ripresa del campionato. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida del 10 ottobre contro il Genoa, appuntamento che segnerà il ritorno della Fiorentina in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Vanoli avrà quindi a disposizione diverso tempo per preparare la squadra e definire le scelte in vista della trasferta del Ferraris.