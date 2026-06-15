Paratici entusiasta di Udogie, ma spaventa la valutazione: ipotesi prestito a Firenze

vedi letture

Ampio spazio dedicato al mercato della Fiorentina sulle colonne di oggi del Corriere dello Sport-Stadio, che riparte dalla questione esterni e dalla volontà della dirigenza di ricostruire quasi interamente le due corsie. Perché l'idea della società è quella di cedere in estate Dodo, Gosens e Fortini, dovendo quindi andare a sostituirli con altrettanti giocatori. Il nome più quotato attualmente porta a Destiny Udogie, ora al Tottenham e già avuto proprio agli Spurs da Fabio Paratici.

Il ds viola lo volle a tutti i costi all’epoca degli inglesi. Lo difese quando all’inizio non giocava e sarebbe entusiasta di portarlo a Firenze. Il grande ostacolo è la valutazione inarrivabile del Tottenham: 50 milioni di euro. Sempre che la condizione fisica discutibile del calciatore non scoraggi i londinesi. Udogie ha saltato diciotto gare stagionali per infortunio alla coscia. Da non escludere un prestito. Il ragazzo guadagna 2,5 milioni più bonus e il suo contratto scadrà nel 2030.