Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)di Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)
3 Vanoli può sorridere, fatiche a parte le nazionali restituiscono fiducia e convinzione a parecchi singoli
Copertina
FirenzeViolaVanoli può sorridere, fatiche a parte le nazionali restituiscono fiducia e convinzione a parecchi singoli
Angelo GiorgettiNuove mosse di mercato dopo la spesa record: si sono accorciati i tempi per vincere. Paratici è già attivo e pensa a due colpi. Ora serve coraggio in campo (e Vanoli ha confermato l’idea del doppio play)
Mario TeneraniTiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene
Tommaso LoretoUna sosta così estenuante da rendere interessante persino la Nations League, dove Fagiolino è già Fagiolone. Mercato invernale all'orizzonte, più di un nome può tornare d'attualità
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