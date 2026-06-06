Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 6 giugno 2026.
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FirenzeViolaOggi il rinnovo di Mirko Elia con la Fiorentina: 2 anni più opzione dopo il prestito al Forlì
Vendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibilidi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Vendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibili
Copertina
FirenzeViolaLunedì Paratici vola a New York: almeno 15 mln per alleggerire la rosa. Thorstvedt idea concreta
Luca CalamaiCommisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurienté
Lorenzo Di BenedettoOk fare cassa, sarà inevitabile, ma cedere tutti i migliori come può essere la scelta giusta? Da Dodo a Kean, dal mancato riscatto di Solomon a Gud: via il talento in nome della prima parte della rivoluzione. Margini di errore pari a zero
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