Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Pioli, via le emozioni la sfida con il Milan in cerca della svolta"; "Kean c’è, per lui recupero lampo oggi potrebbe partire tra i titolari"

Corriere Fiorentino: "Voglio giocare"

La Gazzetta dello Sport: "Leao sfida Kean alla canzone del gol"; "Dubbio Gudmundsson-Fagioli"

La Nazione: "Viola serve una notte da campioni. Gioco, punti e futuro: il primo bivio"

Corriere dello Sport: "Milan-Fiorentina da piccoli diavoli"; "Kean di forza convince Pioli: c'è Gud al suo fianco"

Tuttosport: "Allegri-Pioli, duello tra problemi ed elogi"