Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Pioli, via le emozioni la sfida con il Milan in cerca della svolta"; "Kean c’è, per lui recupero lampo oggi potrebbe partire tra i titolari"
Corriere Fiorentino: "Voglio giocare"
La Gazzetta dello Sport: "Leao sfida Kean alla canzone del gol"; "Dubbio Gudmundsson-Fagioli"
La Nazione: "Viola serve una notte da campioni. Gioco, punti e futuro: il primo bivio"
Corriere dello Sport: "Milan-Fiorentina da piccoli diavoli"; "Kean di forza convince Pioli: c'è Gud al suo fianco"
Tuttosport: "Allegri-Pioli, duello tra problemi ed elogi"
FirenzeViolaTornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"di Tommaso Loreto
FirenzeViolaPioli punta sui big. Kean ci prova con Gudmundsson e Fazzini a supporto. Pongracic favorito su Comuzzo
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
