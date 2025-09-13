Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Oggi Firenze fa l'esame a Piccoli"; "Sul centrodestra serve un argine viola"

La Repubblica (Firenze): "Bentornata Fiorentina con il Napoli campione una sfida ad alta tensione"; "Dai gol di Kean agli esterni ma è in mezzo al campo che servirà più attenzione"

Corriere Fiorentino: "Attacco alla capolista"

La Nazione: "Viola è il test più difficile"; "La gara vista da Stefano pioli"; "L'attesa di tutta una città"

La Gazzetta dello Sport: "Ritorno a Firenze"

TuttoSport: "Pioli: 'nessuno è imbattibile'"