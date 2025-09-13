Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "Oggi Firenze fa l'esame a Piccoli"; "Sul centrodestra serve un argine viola"
La Repubblica (Firenze): "Bentornata Fiorentina con il Napoli campione una sfida ad alta tensione"; "Dai gol di Kean agli esterni ma è in mezzo al campo che servirà più attenzione"
Corriere Fiorentino: "Attacco alla capolista"
La Nazione: "Viola è il test più difficile"; "La gara vista da Stefano pioli"; "L'attesa di tutta una città"
La Gazzetta dello Sport: "Ritorno a Firenze"
TuttoSport: "Pioli: 'nessuno è imbattibile'"
Fiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013di Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Pioli e i viola all'esame Napoli, le probabili formazioni: Sohm in ballottaggio con Nicolussi, davanti Dzeko favorito
FirenzeViolaPioli e i viola all'esame Napoli, le probabili formazioni: Sohm in ballottaggio con Nicolussi, davanti Dzeko favorito
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
