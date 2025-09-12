Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "OKean il posto è giusto"; "Abbraccio viola, 20mila alla prima"

La Repubblica (Firenze): "Muscoli, talento e idee la sfida con il Napoli si vince a centrocampo"

Corriere Fiorentino: "Panchine tricolori"

La Nazione: "Piccoli contro Lucca, più di 60 milioni in due"; "La partita di Zap Mangusta"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli, la risposta italiana"

TuttoSport: "Kean-Lucca, un duello con origini lontane"