Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "OKean il posto è giusto"; "Abbraccio viola, 20mila alla prima"
La Repubblica (Firenze): "Muscoli, talento e idee la sfida con il Napoli si vince a centrocampo"
Corriere Fiorentino: "Panchine tricolori"
La Nazione: "Piccoli contro Lucca, più di 60 milioni in due"; "La partita di Zap Mangusta"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli, la risposta italiana"
TuttoSport: "Kean-Lucca, un duello con origini lontane"
92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli-Comuzzo sul mercato anche a gennaiodi Luca Calamai
92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli-Comuzzo sul mercato anche a gennaio
