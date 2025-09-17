Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025.
Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccolidi Angelo Giorgetti
1 Tutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
2 Fiorentina, inizia un mese verità. Cinque sfide in trenta giorni per scacciare dubbi e preoccupazioni
FirenzeViolaFiorentina, inizia un mese verità. Cinque sfide in trenta giorni per scacciare dubbi e preoccupazioni
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
