Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025.
È già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terrenodi Mario Tenerani
2 Troppo presto per i giudizi, ma sono troppi i nodi ancora da sciogliere tra modulo, scelte e atteggiamento in campo
3 Cosa non va nella Fiorentina? Il Corriere dello Sport: "Dagli errori difensivi al gioco che stenta"
FirenzeViolaTroppo presto per i giudizi, ma sono troppi i nodi ancora da sciogliere tra modulo, scelte e atteggiamento in campo
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
