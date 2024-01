PRIMAVERA, Solo un pareggio con il fanalino Frosinone

FirenzeViola.it

La Fiorentina Primavera non va oltre l'1-1 con il Frosinone fanalino di coda del torneo allenato da Gregucci. Al rigore di Selvini per i ciociari del primo tempo (27') ha risposto Sene sempre su rigore nella ripresa (al 73') anche se serve in realtà la ribattuta a rete. Al Frosinone sono stati annullati due reti, uno in avvio di gara ed uno al 50' ma il pareggio lascia rammarico perché dal 57' i ciociari hanno giocato in dieci per l'espulsione di Cesari per un fallo proprio su Sene.