FirenzeViola Primavera Femminile: Sassuolo-Milan sarà la finale scudetto

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Sovvertiti tutti i pronostici della finale scudetto del campionato femminile Primavera. Nelle due semifinali delle final four il Milan ha battuto la Juventus 3-1 e poche ore più tardi le padrone di casa del Sassuolo (la fasi finali del torneo si stanno disputando al Mapei Center di Reggio-Emilia) eliminano la Roma 2-0. Emiliane che nell’ultimo turno di regular season hanno ceduto il passo alla Fiorentina vittoriosa al Viola Park 3-1. La contesa decisiva tra Milan e Sassuolo che assegnerà lo scudetto di categoria si giocherà allo Stadio Enzo Ricci dove la prima squadra femminile emiliana disputa le gare casalinghe con diretta sul canale Youtube della Seria A Women. Un match che ha il sapore di replica visto che due anni fa, al Viola Park, furono le stesse due compagini a giocarsi lo scudetto a Firenze.

Il Milan sogna di replicare quel successo quando allo Stadio Davide Astori vinse il primo tricolore Primavera Femminile della propria storia. Per il Sassuolo invece, se le cose andassero come dovrebbero, sarebbe il primo trionfo a livello giovanile nonché il primo trofeo in ambito femminile. Cosa che darebbe maggiore impulso alla società neroverde per aumentare gli investimenti sul proprio settore in rosa. Delusione per Juventus e Roma che si ritroveranno contro tra una settimana nella semifinale di Coppa Italia Primavera. Gara secca in cui chi vince vola direttamente all’atto finale dove troverà una tra Parma e Fiorentina. Per quest’ultima il raggiungimento della finale di Coppa Italia e l’eventuale vincita del trofeo darebbero maggiore senso ad una stagione che, negli ultimi mesi, si è decisamente ravvivata per la formazione viola dopo parecchie difficoltà vissute nella parte iniziale.