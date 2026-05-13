Braccio di ferro Lega-Prefettura: Fiorentina (e altre 9) in attesa di capire la data della 37^ giornata
Quando si giocherà Juventus-Fiorentina? Bisognerà attendere ancora qualche ora per saperlo. A -4 giorni da domenica non è infatti ancora chiaro quando si giocheranno il derby ed altre 4 gare tra cui Juventus-Fiorentina fissate inizialmente alle 12.30 di domenica dalla Lega serie A nonostante le criticità poi spostate alle 20.45 dalla prefettura di Roma. O meglio quest'ultima ha deciso ovviamente lo spostamento del derby di Roma per la concomitanza degli Internazionali di Tennis, all'atto finale proprio domenica pomeriggio; impossibile secondo la Prefettura gestire le due manifestazioni così ravvicinate. Non considerando però che altre 4 partite, tra cui Juventus-Fiorentina, devono giocarsi contemporaneamente perché inseguono lo stesso obiettivo Champions.
Così oggi la Lega serie A ha proposto di anticipare il derby (e le altre) di mezzora chiedendo però di spostare di mezzora dopo anche la finale di tennis. Le parti sembravano poter lavorare su questa proposta ma stasera sarebbe arrivato il diniego. Fonti Ansa hanno infatti definito la strada non percorribile. Al che la Lega ha proposto formalmente il ricorso al Tar contro il provvedimento prefettizio dello spostamento del derby al lunedì sera. La decisione è attesa domani pomeriggio quando mancheranno pochissime ore per l'organizzazione degli spostamenti e della logistica sia delle squadre che dei tifosi.
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