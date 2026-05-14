Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina
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Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra si ritroverà alle ore 11:00 al Viola Park per una seduta a porte chiuse in vista della penultima gara di campionato contro la Juventus. Il tecnico Paolo Vanoli proverà a recuperare in extremis Moise Kean, che sta lavorando per smaltire l’infortunio alla tibia che lo tormenta ormai da settimane per non dire mesi. Nei prossimi giorni il quadro del centravanti sarà più chiaro.
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