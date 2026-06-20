Pongracic e Ranieri, futuro in viola: la società non è intenzionata a venderli
Uno dei pezzi più leggi oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazoine ha dedicato al futuro della difesa della Fiorentina. In tempi di mercato è sempre doverosa la premessa: non si sa mai cosa possa accadere, a maggior ragione nell’epoca in cui gli incedibili non esistono più da tempo e le cifre in giro sono sempre più faraoniche. Ma la Fiorentina non ha messo in vendita né Marin Pongracic (unico rappresentante viola al Mondiale) né Luca Ranieri, più in generale non ha intenzione di rifare il comparto difensori da cima a fondo. Le idee di mercato sono orientate più su altri reparti e per questo si va verso la conferma dei due titolari di questi ultimi anni.
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